У Німеччині перед виборами до Бундестагу запевнили, що система захищена від хакерських атак

Федеральний уповноважений з проведення виборів Дітер Заррайтер запевняє, що виборча система Німеччина добре захищена від можливих хакерських атак, які можуть бути вчинені під час виборів до Бундестагу 24 вересня. Про це він заявив у інтерв'ю агенції dpa сьогодні, передає Deutsche Welle.

Читайте такожУ Берліні біля Рейхстагу через нацистське вітання затримали двох китайців

"У найгіршому випадку атака може затримати оголошення попередніх офіційних результатів голосування", - вважає Заррайтер.

Зазначається, що очолюване ним відомство тісно співпрацює з федеральним відомством з безпеки інформаційних технологій.

Під час підготовки до голосування 24 вересня проводяться комплексні технічні тести системи і відпрацювання різних ситуацій, наприклад, безпечну передачу даних у разі збоїв в енергопостачанні, додав Заррайтер.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр припускав, що Росія намагатиметься вплинути на результати виборів до Бундестагу. Він нагадав про кібератаку на Бундестаг, вчинену 2015 року, під час якої хакери викрали велику кількість інформації. Міністр також припускав, що частина цієї інформації невдовзі спливе.