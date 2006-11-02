Росія відмовляється від лідерства у постачанні зброї

Росія не є лідером з постачання озброєння до країн, що розвиваються. Про це заявив заступник голови федеральної служби з військово-технічної співпраці Росії Олександр ДЕНІСОВ, повідомляє РІА «Новости».

Він спростував опубліковану недавно доповідь Конгресу США про те, що Росія зайняла перше місце у світі з продажу зброї в країни, що розвиваються, за 2005 рік. "Я не знаю, якою методикою підрахунків користуються США, тому що є й інші джерела, які дають дещо іншу картину. Я не знаю, чому США хочуть віддати перше місце Росії, але, за всіма авторитетними джерелами, США упевнено лідирують, серйозно випереджаючи і Росію, і Францію, і інших експортерів зброї", - заявив О.ДЕНІСОВ.

Згідно з доповіддю, США в 2005 році посіли третє місце з постачання зброї до країн, що розвиваються, виручвши 6,2 мільярда доларів. На другому місці опинилася Франція, що одержала за своє озброєння 6,3 мільярда доларів. Росія вийшла в лідери, продавши країнам, що розвиваються, зброї більш ніж на 7 мільярдів доларів.

О.ДЕНІСОВ вважає, що подібне спотворення картини вигідне деяким американським політикам, що підтримують антиросійські настрої. Разом з тим він підкреслив, що Росія прагнутиме до того, щоб вийти на перше місце за обсягом продажу зброї.