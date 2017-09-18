У США поліцейські застрелили студента після відмови кинути ніж

В американському штаті Джорджія поліцейські застрелили 21-річного студента Скаута Шульца після того, як він відмовився кинути ніж. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на CNN.

У поліцію міста Атланта надійшло повідомлення про озброєну молоду людину в районі кампусу Технологічного інституту Джорджії. Поліцейські, які прибули на місце, виявили студента з ножем.

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Правоохоронці вимагали від Шульца кинути ніж, однак він рушив у їх напрямку. Після кількох попереджень поліцейський вистрілив у студента.

Як повідомляється, Шульц помер пізніше в госпіталі. Бюро розслідувань штату проводить перевірку за фактом інциденту.