У Великобританії затримали третього підозрюваного у теракті в лондонському метро

У Великобританії затримали третього підозрюваного у причетності до теракту на станції метро Parsons Green у Лондоні, внаслідок якого у п’ятницю, 15 вересня, постраждали 30 людей. Про це повідомляє BBC.

На півдні Вельсу затримали 25-річного чоловіка. Його особу поки не розкривають.

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У столичній поліції відзначили, що розслідування теракту перебуває у активній фазі. В руках правоохоронців вже троє підозрюваних. Крім того, тривають обшуки ще за чотирма адресами.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня, у Лондоні у вагоні метро стався вибух. Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт. ІД взяла на себе відповідальність за вибух.