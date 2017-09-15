ІД взяло на себе відповідальність за вибух у метро Лондона

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибух у вагоні метро в Лондоні 15 вересня.

Про це повідомляє організація SITE Intelligence Group з посиланням на підконтрольне терористам інформагентство Amaq, передає Медуза.

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У повідомленні сказано, що вибух влаштувало якесь «відділення» організації. Керівник SITE Ріта Кац зазначає, що зазвичай ІД в таких повідомленнях називає виконавців «солдатами»; на її думку, вживання слова «відділення» може вказувати на координацію при організації теракту.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 15 вересня, у Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб. Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт. За останніми даними, поранення отримали 29 осіб.