Голова МЗС Північної Кореї порівняв погрози Трампа з "гавкотом собаки"

Міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо прокоментував журналістам заяви президента США Дональда Трампа, який погрожував із трибуни ООН «повністю знищити» КНДР, якщо країна буде нести загрозу Штатам або їх союзникам, передає РБК з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Північнокорейський дипломат порівняв ці заяви з «гавкотом собаки». «Якщо він думає, що може налякати нас гавкотом собаки, то це справжній собачий сон», — заявив Лі Ен Хо.

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Агентство відзначає, що таким чином голова МЗС КНДР зробив відсилання до корейського варіанту прислів'я «собака гавкає — караван іде». У корейській мові вираз «собачий сон» означає абсурд, відсутність сенсу.

Коментар глави МЗС Північної Кореї пролунав у середу в аеропорту Нью-Йорка, куди дипломат прибув на Генасамблею ООН. Північнокорейський міністр планує в суботу зустрітися з генсеком ООН Антоніо Гутерришем, додає агентство.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея попередила, що посилення санкцій і тиску лише прискорить її ядерну програму.