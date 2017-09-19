Трамп назвав умову, за якої США будуть змушені повністю знищити Північну Корею

Президент США Дональд Трамп під час генасамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що Вашингтон «не матиме іншого виходу, як знищити північну Корею», якщо США будуть змушені захищати себе або союзників, пише The Guardian.

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«Якщо [США] будуть змушені захистити себе або своїх союзників, у нас не буде іншого вибору, як повністю знищити Північну Корею», - сказав Трамп, додавши, що сподівається, що до цього все ж не дійде і режим Кім Чен Ина зазнає поразки.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея попередила, що посилення санкцій і тиску лише прискорить її ядерну програму.

У своїй заяві Пхеньян назвав нові санкції ООН "найбільш злісним, неетичним та нелюдським актом ворожнечі".

Тим часом, президенти США та Китаю взяли на себе зобов'язання "максимізувати тиск" на півночі шляхом активного виконання резолюцій ООН.