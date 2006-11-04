Росія депортує грузин набагато менше, ніж Україна

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ стверджує, що Росія депортує грузин зі своєї території набагато менше, ніж інші країни СНД, зокрема Україна.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це С.ЛАВРОВ заявив, коментуючи переговори з керівником МЗС Грузії Гелою БЕЖУАШВІЛІ, які пройшли в Москві.

«Одержавши роз`яснення російської позиції вкотре, думаю, що такого нереалістичного завдання, як відміна санкцій Росії щодо Грузії, БЕЖУАШВІЛІ не ставив», - сказав С.ЛАВРОВ.