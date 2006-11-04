Росія депортує грузин набагато менше, ніж Україна
11:25, 04 листопада 2006Світ
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Аргументи голови російського МЗС
Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ стверджує, що Росія депортує грузин зі своєї території набагато менше, ніж інші країни СНД, зокрема Україна.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це С.ЛАВРОВ заявив, коментуючи переговори з керівником МЗС Грузії Гелою БЕЖУАШВІЛІ, які пройшли в Москві.
«Одержавши роз`яснення російської позиції вкотре, думаю, що такого нереалістичного завдання, як відміна санкцій Росії щодо Грузії, БЕЖУАШВІЛІ не ставив», - сказав С.ЛАВРОВ.
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