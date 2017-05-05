Американську порнозірку під час підводної зйомки вкусила акула (відео)

Американську порноактрису Моллі Каваллі під час підводної фотосесії у Флориді вкусила акула. Про це пише The Mirror.

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Дівчина у відвертому купальнику сміливо стрибнула до клітки, яка повинна була уберегти її від зубів хижаків, і почала зйомку, але майже відразу одній з акул вдалося протиснутися крізь прути і полоснути її зубами по нозі. За кілька секунд актрису підняли на катер – з глибокого порізу на щиколотці сочилася кров.

Пізніше стало відомо, що на рану наклали 20 швів, але актрису фільмів для дорослих це не засмутило. У своєму "Інстаграмі" вона розповіла, що рана швидко загоюється.

Таблоїди припускають, що зйомка повинна була прорекламувати обладнання для підводних трансляцій з будь-якої точки світу.