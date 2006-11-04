Молдавська міліція розігнала ”Імперський марш”

Органи влади Молдови не дали активістам Євразійського союзу молоді провести в столиці країни "Імперський марш".

На офіційному сайті Євразійського союзу молоді повідомляється, що в Кишеневі заарештовані лідер ЄСМ-Молдова - Войцеховський і лідер ЄСМ-Москва Нікітін.

Планувалося, що учасники аналога "Російського маршу" - "Імперського маршу" пройдуть у Кишиневі вулицею Штефана чел Маре, повз Верховну раду і Адміністрацію президента Молдови до пам`ятника Пушкіна. Проте правоохоронці доступ на вулицю Штефана чел Маре перекрили.

Учасники "Імперського маршу" з гаслами: "НАТО - геть з Молдови!", "Воронін - чемодан, вокзал, Брюссель!" і "Слава Росії, Слава Молдавії, Слава Імперії", - спробували здійснити марш проспектом Ренаштарій. Проте в районі парку Кафедрального собору демонстрантів зупинили співробітники правоохоронних органів, які й розігнали акцію.

Лента.ру