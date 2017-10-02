В уряді Іспанії погрожують відібрати в Каталонії автономію

Іспанія може скористатися своїм конституційним правом та скасувати автономію Каталонії, якщо її регіональний парламент проголосить незалежність.

Про це в понеділок, 2 жовтня, заявив міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала, передає Deutsche Welle.

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Він нагадав, що згідно зі 155-ю статтею конституції Іспанії, центральний уряд має право скасувати автономний статус Каталонії.

"Існує 155-та стаття (конституції). Ми застосуємо усю силу закону. Нашим обов'язком є вирішення проблем і ми це зробимо, навіть якщо певні заходи будуть болісним. Але якщо хтось проголосить незалежність, ми змушені будемо сказати їм, що вони цього не мають права зробити", - наголосив Катала.

Як повідомляв УНІАН, за здобуття незалежності Каталонії від Іспанії проголосували 90 відсотків жителів регіону, які брали участь у референдумі. За останніми даними влади Каталонії у сутичках з поліцією під час проведення референдуму постраждали 844 людини.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що каталонці досягли свого права на суверенітет. Він пообіцяв, що в найближчі кілька днів результати референдуму будуть передані в парламент Каталонії для прийняття рішення у відповідності до закону про референдум.

Натомість, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що в Каталонії не було ніякого референдуму, назвавши це “інсценуванням”.