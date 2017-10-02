Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість поранених збільшилась до 400 осіб

16:06, 02 жовтня 2017
Світ
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Кількість поранених зросла на кілька сотень людей.

Ілюстрація / REUTERS

У американському місті Лас-Вегас збільшилась кількість поранених внаслідок стрілянини під час фестивалю до 400 осіб, пише CNN.

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«Понад 400 осіб отримали поранення в масовій стрілянині», - сказав шериф Джозеф Ломбардо.

Як повідомляв УНІАН раніше, поруч з казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі відбулася стрілянина, невідомий відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 50 людей, ще понад 200 були поранені.

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Новина в сюжеті: Стрілянина у Лас-Вегасі
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