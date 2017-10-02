Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість поранених збільшилась до 400 осіб

У американському місті Лас-Вегас збільшилась кількість поранених внаслідок стрілянини під час фестивалю до 400 осіб, пише CNN.

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«Понад 400 осіб отримали поранення в масовій стрілянині», - сказав шериф Джозеф Ломбардо.

JUST IN: Well over 400 people injured in Las Vegas country musical festival shooting, police say pic.twitter.com/RSy8olxp7T — Meg Wagner (@megwagner) October 2, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, поруч з казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі відбулася стрілянина, невідомий відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 50 людей, ще понад 200 були поранені.