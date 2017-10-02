У поліції Лас-Вегаса назвали ім'я чоловіка, який розстріляв 50 людей на фестивалі

У поліції Лас-Вегаса назвали ім’я ім’я чоловіка, який відкрив вогонь під час фестивалю та вбив 50 осіб і поранив понад 200. Про це повідомляє CNN.

Згідно із повідомленням, 64-річного чоловіка звали Стів Меддок, мотиви його вчинку наразі невідомі.

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Також поліція розшукує для допиту жінку на ім'я Мерілоу Денлі.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, поруч з казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі відбулася стрілянина, невідомий відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 50 людей, ще понад 200 були поранені.