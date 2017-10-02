У поліції Лас-Вегаса назвали ім'я чоловіка, який розстріляв 50 людей на фестивалі

14:30, 02 жовтня 2017
Світ
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Мотиви такого вчинку 64-річного чоловіка наразі невідомі.

Ілюстрація / REUTERS

У поліції Лас-Вегаса назвали ім’я ім’я чоловіка, який відкрив вогонь під час фестивалю та вбив 50 осіб і поранив понад 200. Про це повідомляє CNN.

Згідно із повідомленням, 64-річного чоловіка звали Стів Меддок, мотиви його вчинку наразі невідомі.

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Також поліція розшукує для допиту жінку на ім'я Мерілоу Денлі.

Як повідомляв УНІАН раніше, поруч з казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі відбулася стрілянина, невідомий відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 50 людей, ще понад 200 були поранені.

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