Чому Косову можна: у Сербії розкритикували позицію ЄС по референдуму в Каталонії

Сербія критикує ЄС за те, що не визнаючи референдум у Каталонії, блок визнав відокремлення Косова. Таку позицію висловив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє Європейська правда з посиланням на портал B92.

"Питання, яке сьогодні Європейському Союзу може поставити кожен громадянин Сербії: як так сталося, що референдум про незалежність Каталонії незаконний, а у питанні відокремлення Косова це дозволили навіть без референдуму?" - заявив Вучич.

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"Як може бути законним проголошення незалежності Косовом, навіть без референдуму, і як могли 22 країни ЄС визнати цю незалежність, якщо це руйнує європейське право і його засади?" - додав президент Сербії.

Він наголосив, що хотів би публічно поставити це питання інституціям ЄС, хоча і вважає, що альтернативи членству Сербії у блоці немає.

"То чому ж Каталонії не можна, а Косову можна? На це питання сербам відповіді не дадуть", - заявив Вучич.

Як повідомляв УНІАН, у Європейській комісії заявляють, що референдум щодо незалежності Каталонії є незаконним, і закликають всі сторони до діалогу.

Нагадаємо, за здобуття незалежності Каталонії від Іспанії проголосували 90 відсотків жителів регіону, які брали участь у референдумі. За останніми даними влади Каталонії у сутичках з поліцією під час проведення референдуму постраждали 844 людини.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що каталонці досягли свого права на суверенітет. Він пообіцяв, що в найближчі кілька днів результати референдуму будуть передані в парламент Каталонії для прийняття рішення у відповідності до закону про референдум.

Натомість, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що в Каталонії не було ніякого референдуму, назвавши це “інсценуванням”.