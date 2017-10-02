У Єврокомісії назвали незаконним референдум про незалежність Каталонії

В Європейській комісії заявляють, що референдум щодо незалежності Каталонії є незаконним, і закликають всі сторони до діалогу.

Відповідну заяву зробив у понеділок в Брюсселі речник Європейської комісії Маргарітіс Шінас, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Вчорашнє голосування в Каталонії було незаконним в рамках Конституції Іспанії. Для Європейської комісії, і як про це постійно говорить президент Юнкер, це є внутрішньою справою Іспанії, яка має бути вирішена у відповідності до конституційного порядку Іспанії», - заявив він.

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Шінас також підтвердив позицію, «яку займає ця Комісія, і яку займала і попередня, відповідно до якої якщо референдум буде організований у відповідності до конституції Іспанії, це буде означати, що територія, яка виходить, опиниться за межами Європейського Союзу».

«Комісія вважає, що зараз прийшов час для єдності та стабільності, а не для розділу та фрагментації. Ми закликаємо всіх відповідних гравців зараз дуже швидко перейти від конфронтації до діалогу. Насилля ніколи не може бути інструментом у політиці», - наголосив речник ЄК.

При цьому Шінас зазначив, що в ЄК довіряють прем’єр-міністру Іспанії Маріано Рахою «впоратися з цим складним процесом з повною повагою до іспанської конституції та фундаментальними правами громадян».

За його словами, офіси президента ЄК Жана-Клода Юнкера та прем’єр-міністра Іспанії були у контакті в ці вихідні, а телефонна розмова відбудеться сьогодні.

Разом з тим, речник ЄК відмовився надати оцінку діям поліції та можливій підтримці незаконного референдуму з боку російських ботів та тролів.

Як повідомляв УНІАН, за здобуття незалежності Каталонії від Іспанії проголосували 90 відсотків жителів регіону, які брали участь у референдумі. За останніми даними влади Каталонії у сутичках з поліцією під час проведення референдуму постраждали 844 людини.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що каталонці досягли свого права на суверенітет. Він пообіцяв, що в найближчі кілька днів результати референдуму будуть передані в парламент Каталонії для прийняття рішення у відповідності до закону про референдум.