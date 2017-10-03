Батько стрільця з Лас-Вегаса був психопатом і серійним грабіжником банків - ЗМІ

Стівен Педдок, який розстріляв понад 50 осіб на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі є сином серійного грабіжника банків, повідомляє Daily Mail.

Відзначається, що Бенджамін Хоскінс Педдок в 1969 році увійшов до списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР. Настільки серйозний статус Педдок-старший набув після того, як втік з в'язниці, де відбував 20-річний термін за серію пограбувань банків.

У ФБР описували Бенджаміна Педдока як «діагностованого психопата» із можливими суїцидальними нахилами.

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У ніч на 2 жовтня 64-річний американець Стівен Педдок відкрив стрілянину з номера свого готелю у натовп відвідувачів фестивалю кантрі-музики «Route 91» в Лас-Вегасі. До теперішнього моменту в результаті події загинули 58 людей, ще 515 отримали поранення.

Чоловік покінчив із собою до прибуття поліції. У номері готелю правоохоронці виявили понад 10 гвинтівок.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за стрілянину. Однак у Федеральному бюро розслідувань (ФБР) США заявили, що зв'язків із влаштованою стріляниною в Лас-Вегасі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» не виявлено.