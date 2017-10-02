"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за стрілянину в Лас-Вегасі

Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за стрілянину в Лас-Вегасі. Про це повідомляє Site Intel Group з посиланням на агентство «Амак».

BREAKING: #ISIS claimed #LasVegas attack, reporting through 'Amaq that executor is one of its "soldiers" & he converted to Islam months ago pic.twitter.com/4E85vEIUzH — SITE Intel Group (@siteintelgroup) October 2, 2017

Вони оголосили, що чоловік, який відкрив стрілянину по натовпу в Лас-Вегасі - Стівен Педдок, був їх «солдатом» і прийняв іслам «кілька місяців тому». Ніяких конкретних свідчень того, що Педдок був пов'язаний з терористами, не наводиться.

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Як повідомляв УНІАН, поруч з казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі на фестивалі кантрі-музики сталася стрілянина, невідомий відкрив вогонь з автомата. В результаті стрілянини загинули 50 осіб, ще понад 400 були поранені.

Згідно з даними поліції, відкрив стрілянину 64-річний місцевий - чоловік на ім'я Стів Педдок, мотиви його вчинку поки невідомі.