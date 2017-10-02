"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за стрілянину в Лас-Вегасі

17:27, 02 жовтня 2017
Світ
0 0

Терористи оголосили, що чоловік, який відкрив стрілянину по натовпу в Лас-Вегасі, був їх "солдатом" і прийняв іслам.

Ілюстрація / REUTERS

Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за стрілянину в Лас-Вегасі. Про це повідомляє Site Intel Group з посиланням на агентство «Амак».

Вони оголосили, що чоловік, який відкрив стрілянину по натовпу в Лас-Вегасі - Стівен Педдок, був їх «солдатом» і прийняв іслам «кілька місяців тому». Ніяких конкретних свідчень того, що Педдок був пов'язаний з терористами, не наводиться.

Читайте такожСтрілянина в Лас-Вегасі: все, що відомо про найбільший масовий розстріл в історії США (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, поруч з казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі на фестивалі кантрі-музики сталася стрілянина, невідомий відкрив вогонь з автомата. В результаті стрілянини загинули 50 осіб, ще понад 400 були поранені.

Згідно з даними поліції, відкрив стрілянину 64-річний місцевий - чоловік на ім'я Стів Педдок, мотиви його вчинку поки невідомі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Стрілянина у Лас-Вегасі
Теги: #стрілянина в Лас-Вегасі#стрілянина на концерті в Вегасі#масове вбивство в Лас-Вегасі#найбільший розстріл в США