Британські винищувачі перехопили літак Ryanair через сигнал небезпеки

Винищувачі британських військово-повітряних сил перехопили пасажирський літак, змусивши його змінити курс і приземлитися в лондонському аеропорту Станстед після того, як з борту лайнера надійшов сигнал про загрозу безпеки, згодом виявився хибним.

Всі вильоти і посадки в Станстеді були тимчасово припинені, але до теперішнього часу аеропорт вже відновив роботу в звичайному режимі, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Винищувачі Королівських ВВС "Тайфун" були підняті по тривозі в середу вранці після повідомлення про загрозу безпеці на борту лайнера. Вони перехопили літак, що прямував в лондонський аеропорт Лутон, і супроводили його в аеропорт Станстед, де він успішно приземлився.

Рейс компанії Ryanair, який супроводжували винищувачі, прямував в Британію з литовського Каунаса. Пізніше в компанії заявили, що тривога, по всій видимості, була помилковою. Інцидент розслідує поліція графства Ессекс.

Робота аеропорту Станстед була на деякий час припинена, зараз він знову функціонує.

@BBCEngland Not a sight you see everyday. Ryanair flight being tailed by a fighter plane. Something going on? All Hope is well over Suffolk pic.twitter.com/4yFTom2lMF — Andy Longhurst (@AndyLonghurstUK) October 4, 2017

Як розповів один із пасажирів перехопленого лайнера Джонатан Зулберг, під час посадки на борт у Литві він бачив біля борту кілька пожежних машин і поліцейський автомобіль.

За словами Зулберга, виліт був затриманий на 40 хвилин, одна зі стюардес сказала йому, що ще до вильоту надійшло повідомлення про те, що на борту закладена бомба.

Після приземлення, розповів Зулберг, капітан екіпажу також оголосив, що хтось повідомив про бомбу. "Коли я це почув, я здивувався, що літаку взагалі дали злетіти", - говорить він.

Пілотам винищувачів "Тайфун" в рамках операції з перехоплення дозволили перевищити швидкість звуку, заявили у військово-повітряних силах Британії. "Тайфуни", що знаходяться в режимі підвищеної готовності, базуються на базах Конінгсбі і Лоссимут і готові злетіти в протягом декількох хвилин.

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У відповідності з прийнятими в Британії процедурами, літаки, з бортів яких надходять сигнали про загрозу безпеки, перенаправляються в аеропорт Станстед. І Станстед, і Лутон знаходяться за межами Лондона, але вважаються столичними аеропортами.

Після приземлення літак знову обшукали, але нічого підозрілого не знайшли. Як заявив представник Ryanair, пасажирів рейсу перевезли з Станстеда в Лутон на автобусі.

Зараз слідчі з'ясовують, хто був відправником неправдивого повідомлення.