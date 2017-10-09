Невгамовний Трамп: підбірка найскандальніших рішень американського президента (відео)

Пропонуємо згадати найскандальніші з рішень американського президента. Зокрема, це і ставлення Дональда Трампа по мігрантів, і його ультиматум президентові Мексики звести за кошт сусідньої країни прикордонну стіну, і втручання у зовнішню політику дочки президента США - Іванки Трамп та ще чимало непопулярних рішень, які уже встиг прийняти на своєму посту Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, Адміністрація президента США оприлюднила список вимог, які стосуються імміграційної політики країни. Серед них, зокрема, спорудження стіни на кордоні з Мексикою, прискорення процедури депортації зі США осіб з простроченим терміном дії віз та обмеження видачі сімейних Green Card для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян США.