Мур на кордоні з Мексикою, прискорена депортація і обмеження по Green Card: Трамп висунув вимоги щодо імміграційної політики

Адміністрація президента США оприлюднила список вимог, які стосуються імміграційної політики країни. Серед них, зокрема, спорудження стіни на кордоні з Мексикою, прискорення процедури депортації зі США осіб з простроченим терміном дії віз та обмеження видачі сімейних Green Card для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян США, передає "Німецька хвиля".

Читайте такожТрамп запропонував відмовитися від лотереї Green CardУ своєму листі до представників Палати представників та Сенату США президент країни Дональд Трамп наголосив, що висунуті вимоги мають бути ухвалені для врегулювання статусу осіб, які підпадають під дію програми DACA, яка захищала від депортації нелегальних мігрантів, що в'їхали до країни в дитячому віці. Цю програму, започатковану попереднім президентом США Бараком Обамою, Дональд Трамп у вересні цього року вирішив скасувати.

У Демократичній партії США заявили, що цей список вимог Трампа виходить "далеко за межі розумного". "Адміністрація не може бути серйозною в питанні пошуку компромісу або в допомозі "поколінню мрійників", якщо вона розпочинає зі списку, що є анафемою для "мрійників", для співтовариства іммігрантів та для переважної більшості американців", - йдеться у спільній заяві голови фракції меншості у Палаті представників Ненсі Пелосі та голови фракції меншості у Сенаті США Чака Шумера.

5 вересня адміністрація Білого дому заявила про намір президента США Дональда Трампа скасувати програму DACA. Вона захищає від депортації та дає право на працевлаштування близько 800 тис. молодих іммігрантів. 6 вересня низка штатів США подали колективний позов до суду, який оскаржує заплановане скасування програми DACA. 13 вересня демократи заявили, що домовились з президентом США Дональдом Трампом щодо програми DACA. Проте наступного дня президент США спростував цю інформацію, заявивши, що "жодного порозуміння не було".