Шотландська пенсіонерка через Facebook відшукала брата-мільйонера, якого не бачила 60 років

Фотографія з сімейного весілля допомогла пенсіонерці з Шотландії Іді Уайльд возз'єднатися з давно втраченим братом, якого вона не бачила вже 60 років. Про це пише Daily Record.

Як пише видання, мова йде про Асгаре Шакура Пателе, який є одним з найуспішніших підприємців Азії.

Патель володіє транспортною компанією Patel і займає 45-й рядок у ТОП-100 індійських багатіїв за версією Forbes. У 2013 році його статки склали $615 млн.

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У 1947 році тітка Іди, яка тоді перебувала з чоловіком в Індії, всиновила 4 місцевих дітей, але потім віддала 2-х з них своїй сестрі, тобто матері Іди. Хлопчику тоді було 6 років. Проте, діти так і не прижилися, і нарешті через 5 років нова сім'я повернула їх назад в Індію.

Як розповіла Іда Уайльд, Патель вже багато років шукав свою прийомну сім'ю з Шотландії.

"Коли я отримала повідомлення в Facebook від Асгара, було просто приємно знову почути щось про нього. Я не могла повірити, що він помітив мою фотографію після всіх цих років - це дійсно чудо. Я попрощалася з крихітним хлопчиком, і тепер він став дуже успішним мультимільйонером. Це було нереально",- ділиться своїми враженнями Іда.

Як повідомляв УНІАН, в Африці британський мільйонер познайомив дружину з горилою. Самець горили на ім'я Айма дізнався мільйонера і без агресії познайомився з жінкою.