Президент Чехії похизувався зброєю для полювання на журналістів

Зброю для полювання на журналістів показав на прес-конференції чеський президент Мілош Земан, йдеться у сюжеті ТСН. Зокрема, Земан, який кілька тижнів тому запропонував Україні визнати Крим російським, вчинив новий скандал - продемонстрував копію автомата калашникова з написом "Для журналістів".

Читайте такожЧеські євродепутати закликали Земана вибачитися перед УкраїноюЗамість магазина із набоями в автомат була вставлена пляшка чеської настоянки. Правозахисники і медійники жарт не оцінили, побачивши у цьому завуальовану погрозу. Тим більше, що стосунки з пресою у Земана не складаються уже давно. Свого часу він називав журналістів гноєм та гієнами.

А у травні під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним, пожартував, що зібралося забагато журналістів, і треба когось ліквідувати.