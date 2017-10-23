Президент Чехії похизувався зброєю для полювання на журналістів

21:03, 23 жовтня 2017
Світ
763 0

Відомий своїми скандальними заявами, цього разу Земан похизувався копією Калашникова із написом "для журналістів".

Зброю для полювання на журналістів показав на прес-конференції чеський президент Мілош Земан, йдеться у сюжеті ТСН. Зокрема, Земан, який кілька тижнів тому запропонував Україні визнати Крим російським, вчинив новий скандал - продемонстрував копію автомата калашникова з написом "Для журналістів".

Читайте такожЧеські євродепутати закликали Земана вибачитися перед УкраїноюЗамість магазина із набоями в автомат була вставлена пляшка чеської настоянки. Правозахисники і медійники жарт не оцінили, побачивши у цьому завуальовану погрозу. Тим більше, що стосунки з пресою у Земана не складаються уже давно. Свого часу він називав журналістів гноєм та гієнами.

А у травні під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним, пожартував, що зібралося забагато журналістів, і треба когось ліквідувати.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #земан журналісти#земан калашникова журналістів