Президент Чехії відмовився вибачатися перед Україною за заяву про "продаж" Криму

Президент Чехії Мілош Земан наголосив, що не буде перепрошувати за заяви про російську анексію Криму, оскільки він лише висловив особисту думку. Про це він розповів в інтерв'ю одному із чеських каналів, передає Prague Daily Monitor.

Земан каже, що Україна не може вимагати офіційного вибачення, та він чітко заявив, що це особиста думка, а у таких випадках він не перепрошує.

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Чеський президент у телевізійному інтерв'ю нагадав, що він неодноразово називав анексію Криму незаконною.

"Але найважливіше - Крим перебуває під контролем Росії, й я не можу уявити жодного російського уряду, який би відмовився від Криму", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чехії в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до Офісу президента Чехії. Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що заява Земана суперечить зовнішній політиці чеського уряду.

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення щодо висловлювань чеського президента.