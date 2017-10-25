Малаві захлиснула хвиля жорстоких вбивств через полювання на "вампірів"

Поліція в африканській країні Малаві заарештувала 200 членів угруповань, що влаштували полювання на людей, які, на їхню думку, є вампірами.

Про це повідомив прес-секретар місцевої поліції, передає Reuters.

З середини вересня на півдні Малаві дев'ять людей було вбито через поширене серед місцевих вірування в чаклунство та вампірів. Жертвами нападів, зазвичай, стають альбіноси, які у зв’язку з нестачею меланіну в організмі не схожі на більшість темношкірих мешканців і є дуже чутливими до сонячного світла.

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Насильство змусило ООН та посольство США оголосити деякі частини країни небезпечними для відвідування.

Напади останнього тижня розповсюдились на друге за величиною місто Малаві Блантайр, де 22-річного чоловіка закидали камінням, а потім спалили заживо, а іншого забили камінням до смерті.

Жертв звинуватили у вампіризмі, хоча малавійські медичні експерти запевняють місцевих у безпідставності подібних звинувачень.

Президент Малаві Петер Мутаріка (Peter Mutharika) відвідав частину країни, яку захлиснуло насильство. Цього місяця Організація Об'єднаних Націй через інциденти відкликала своїх співробітників з двох районів на півдні Малаві.