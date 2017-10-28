Лідеру Каталонії погрожують в'язницею у разі його відмови піти з посади
Згідно з іспанським законодавством, за незаконне виконання повноважень передбачається тюремне ув'язнення на термін від одного до трьох років.
Лідер Каталонії Карлес Пучдемон може отримати тюремний термін, якщо він відмовиться піти зі своєї посади. Про це повідомляє видання El Mundo з посиланням на джерела в іспанському уряді.
Видання зазначає, що, згідно з іспанським законодавством, за незаконне виконання повноважень передбачається тюремне ув'язнення на термін від одного до трьох років. Це може торкнутися не тільки Пучдемона, але й відправлених у відставку членів уряду і парламенту. У виданні повідомили, що загалом звільнили 141 особу.
Пучдемон повинен буде скласти свої повноваження після того, як постанову про його відставку буде опубліковано в офіційному урядовому віснику. З цього моменту він і інші чиновники перестануть отримувати зарплату.
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Нагадаємо, 27 жовтня, Каталонія проголосила незалежність. Однак незабаром іспанський сенат призупинив автономію Каталонії і відправив місцевий уряд у відставку.
Сьогодні стало відомо, що уряд Іспанії звільнив керівника каталонської поліції, а головою Каталонії призначили заступника прем'єр-міністра Іспанії.