Лідеру Каталонії погрожують в'язницею у разі його відмови піти з посади

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон може отримати тюремний термін, якщо він відмовиться піти зі своєї посади. Про це повідомляє видання El Mundo з посиланням на джерела в іспанському уряді.

Видання зазначає, що, згідно з іспанським законодавством, за незаконне виконання повноважень передбачається тюремне ув'язнення на термін від одного до трьох років. Це може торкнутися не тільки Пучдемона, але й відправлених у відставку членів уряду і парламенту. У виданні повідомили, що загалом звільнили 141 особу.

Пучдемон повинен буде скласти свої повноваження після того, як постанову про його відставку буде опубліковано в офіційному урядовому віснику. З цього моменту він і інші чиновники перестануть отримувати зарплату.

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Нагадаємо, 27 жовтня, Каталонія проголосила незалежність. Однак незабаром іспанський сенат призупинив автономію Каталонії і відправив місцевий уряд у відставку.

Сьогодні стало відомо, що уряд Іспанії звільнив керівника каталонської поліції, а головою Каталонії призначили заступника прем'єр-міністра Іспанії.