Манафорту призначили заставу в 10 мільйонів доларів

Колишнього керівника виборчого штабу президента США Дональда Трампа і радника екс-президента України Віктора Януковича Пола Манафорта федеральний суд у Вашингтоні відправив під домашній арешт з визначенням застави у розмірі 10 мільйонів доларів.

Як повідомляють американські видання Bloomberg та The Hill, також суд ухвалив домашній арешт для бізнес-партнера Манфорта Ріка Гейста із визначенням застави у розмірі 5 мільйонів доларів.

Читайте такожОбвинувачення вимагає конфіскації майна Манафорта

Рішення було прийнято, бо суд вважає, що Манафорт та Гейтс можуть переховуватися від правосуддя після того, як вони відмовилися визнавати свою винуватість у податкових злочинах, відмиванні коштів, змові та наданні неправдивих свідчень Федеральному бюро розслідувань (ФБР).

Наступне судове слухання призначено на 2 листопада в окружному судді США. На засіданні головуватиме суддя Емі Берман Джексон.

Прокурори заявили, що існує ризик втечі Манафорта та Гейтса через їх закордонні зв'язки, але вони не наполягали на взятті їх під варту до судового розгляду по суті.

Суддя Дебора Робінсон погодилася з клопотанням федеральних прокурорів встановити доволі високий розмір застави для Манафорта у сумі 10 мільйонів доларів. Водночас для Гейтса була встановлена сума застави у розмірі 5 мільйонів доларів. Ці суми необхідно сплатити для зняття домашнього арешту. Також Манафорт та Гейтс здали ФБР свої паспорти.