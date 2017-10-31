У Німеччині заявили про попередження "тяжкого теракту" після затримання 19-річного сирійця

Німецькій поліції вдалося запобігти "тяжкому теракту". Про це у вівторок, 31 жовтня, заявив міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр після затримання 19-річного сирійця в місті Шверіні, федеральна земля Мекленбург – Передня Померанія.

Як повідомляє DW.com, молодика підозрюють у підготовці ісламістського теракту із застосуванням вибухівки.

За словами де Мезьєра, підозрюваного затримали вчасно: "достатньо пізно, щоб забезпечити докази, та достатньо рано, щоб надійно запобігти небезпеці", цитує інформагенція dpa. Міністр подякував за високоякісну роботу співробітникам Федерального відомства з охорони конституції, кримінальній поліції, спецпризначенцям та іншим учасникам спецоперації.

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Загроза ісламістського тероризму в Німеччині, як і раніше, залишається значною, констатував де Мезьєр. Він підкреслив, що правоохоронні органи та спецслужби ФРН тісно співпрацюють на рівні країни та на міжнародному рівні.

Затриманий сирієць давно перебував у полі зору правоохоронців. За даними поліції, в липні 2017 року він почав шукати потрібні для створення потужної вибухівки хімічні речовини. Наразі невідомо, чи мав затриманий конкретну мішень для скоєння нападу. У зв'язку із затриманням молодика поліція обшукала кілька помешкань у Шверіні та Гамбурзі.