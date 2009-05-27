Росія продасть США збагаченого урану на мільярд доларів

Російська компанія "Техснабекспорт" і три американські компанії групи енергокомпаній FuelCo підписали три довгострокові контракти на постачання збагаченого урану, передає кореспондент РІА “Новости”.

"Обсяг контракту один мільярд доларів", - заявив глава "Росатома" Сергій Кирієнко.

Контракти дозволяють здійснювати прямі постачання збагаченого урану трьом енергокомпаніям з 2014 по 2020 роки. Група американських компаній була створена 2003 року для здійснення постачань ядерного палива і супутніх послуг.

"...Паливо, яке буде виготовлене в рамках даного контракту, постачатиметься на атомні електростанції, розташовані в американських штатах Техас, Міссурі і Каліфорнія. Для 5 мільйонів будинків в цих штатах ці електростанції вироблятимуть електроенергію", - сказав президент групи американських компаній FuelCo Брюс Гамільтон.

Контракти стали першими після припинення в 2008 р. антидемпінгового розслідування постачань російського урану в США. На початку 1990-х років постачання дешевого урану з Росії підірвали ціни на світовому ринку. США запровадили загороджувальне мито на постачання низькозбагаченого урану з Росії у розмірі 112%. Це мито перекрило постачання Росією урану до США за винятком квоти згідно з підписаною в 1994 р. міжурядовою угодою ВЗУ-НЗУ (переробка високозбагаченого урану (ВЗУ) з російської ядерної зброї на низькозбагачений уран.