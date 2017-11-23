Знищення гігантського осиного гнізда зняли на відео

В американському штаті Луїзіана безстрашний дезінспектор зняв на відео, як комахи атакують його, намагаючись захистити своє гніздо. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Від укусів розлючених шершнів спеціаліста врятували захисна маска і костюм. Чоловік зізнався, що незважаючи на значний досвід в цій справі, гніздо таких розмірів він бачив не часто.

Як повідомляв УНІАН, вчений з Нової Зеландії назвав вид ос на честь персонажа з "Гаррі Поттера".