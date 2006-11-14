Екс-мер Нью Йорка збирається стати президентом (фото)

Колишній мер Нью-Йорка республіканець Рудольфо Джуліані зробив перший крок до початку кампанії боротьби за президентське крісло. Як повідомляє (С) Associated Press, він представив необхідні документи для створення так званого "президентського дослідницького комітету" - некомерційної організації, яка дозволить йому збирати кошти на передвиборні цілі.

Р.Джуліані займав пост мера, коли Нью-Йорк пережив найстрашнішу за всю історію країни трагедію - теракти 11 вересня 2001р. Багато американців вважають, що саме тоді якнайкращим чином виявилися його лідерські якості.

Р.Джуліані заявляв раніше, що ухвалить рішення про участь у президентських перегонах тільки після проміжних виборів до конгресу США. Нагадаємо, голосування відбулося 7 листопада 2006р. За його підсумками більшість в обох палатах конгресу дістали демократи. Президентські вибори в США відбудуться в 2008р.

Колишній мер Нью-Йорка зараховує себе до помірних політиків. Він виступає за регулювання продажу і використання зброї і захищає право жінок на аборти, що йде врозріз з консервативною політичною платформою Республіканської партії.

Перебуваючи на посту мера Нью-Йорка, в травні 2000г. Рудольф Джуліані був змушений у зв`язку з хворобою відмовитися від участі в боротьбі за сенаторське крісло, звільнивши, таким чином, дорогу для кандидата від демократів Хіларі Клінтон, яка успішно виграла останні вибори, зайнявши крісло сенатора.

Крім того, Р.Джуліані було присуджене звання "Людина року - 2001". Щорічно цей титул присуджує американський журнал Time. Звання "Людина року" у різний час отримували такі всесвітньо відомі люди, як Уїнстон Черчіль, Йосип Сталін, Адольф Гітлер, Рональд Рейган, Білл Клінтон. Титул "Людина року" присуджується особі, яка протягом року зробила найбільший вплив на світовий історичний процес, незалежно від того, був він позитивним чи негативним.

РБК