Абрамовича від стресу лікувала бригада з 30 невропатологів

Губернатора Чукотки Романа Абрамовича бачили в австрійському оздоровчому центрі "Ланзерхоф", повідомляє The Daily Mail.

Керівник комплексу Андреас Візер (Andreas Wieser) відмовився коментувати перебування Абрамовича, проте анонімний співробітник центру, якого цитують журналісти, заявив, що власникові футбольного клубу "Челсі" були призначені певні процедури для "зняття нервової напруги".

За даними видання, в "Ланзерхофі" Абрамович зайняв ціле крило, найняв близько 30 фахівців і пробув у центрі десять днів, заплативши за проживання і лікування близько 600 тисяч фунтів (приблизно 1,1 мільйонів доларів). Як відзначає газета, процедури для ліквідації наслідків стресу, що практикують у "Ланзерхофі", включають масаж, дихальні вправи і бесіди з психологом.

Журналісти вважають, що необхідність "зняти напругу" пов`язана з процесом розлучення, який, за непідтвердженою інформацією, готує дружина Абрамовича Ірина, а також чутками про його романтичний зв`язок з російською моделлю Дариною Жуковою.

В той же час, прес-секретар Романа Абрамовича Джон Манн (John Mann) стверджує, що перебування підприємця в "Ланзерхофі" ніяк не пов`язане зі "стресом". За словами Манна, Абрамович просто провів там відпустку.

Сама Дарина Жукова, як повідомляє "Комсомольськая правда", наразі "відривається на московських тусовках". Днями, за інформацією видання, Жукова прийшла на день народження співака Віллі Токарева в компанії свого колишнього бойфренда тенісиста Марата Сафіна.

Лента.ру