У Франції через ожеледицю зіткнулися 13 автомобілів (фото)

У Франції через ожеледицю і туман сталося зіткнення 13 автомобілів, в результаті якого п'ятеро людей постраждали, з них троє перебувають у тяжкому стані.

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ДТП сталася в неділю, 3 грудня, у міста Бегль (поруч з Бордо, південний захід Франції) на місцевій автостраді, повідомляє «ТАСС» з посиланням на радіостанцію France Bleu. Спочатку на ній зіткнулися лише три автомобілі. Однак коли водій другого з них вийшов з транспортного засобу, його збила інша машина, яка зникла з місця події. За цим сталися нові зіткнення. 20-річний чоловік, який втік з місця ДТП, у подальшому сам з'явився в жандармерію з повинною і був поміщений під варту.

Всіх постраждалих було терміново доставлено в лікарні регіону.

Зазначається, що у Франції напередодні ввечері у зв'язку з ожеледицею було оголошено оранжевий рівень небезпеки в 20 департаментах, причому в різних регіонах країни. На цей час масштаби небезпечної зони скорочені до 10 департаментів, які в основному розташовані в східній частині країни. За останню добу, за даними телеканалу France 3, в країні сталися десятки ДТП.