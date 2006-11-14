Грузія відмовилася платити $230 за газ

Ціна на газ для Грузії в 230 доларів не є комерційною, і країна не буде її платити.

Про це заявив Президент Грузії Михайло сьогодні на брифінгу після завершення свого виступу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі, передає агентство “Новости-Грузия”.

"230 дол. за тисячу кубометрів ми не будемо платити. Це не комерційна ціна", - заявив М.СААКАШВІЛІ.

"Наші сусіди платять по 65 дол., інші - 110 дол., ще хтось 130. І раптом Грузія, яка ближча за всіх до Росії, повинна заплатити більше, ніж віддалені держави", - зазначив Президент Грузії.

"Ніякого комерційного підґрунтя у цього немає", - додав він.

М.СААКАШВІЛІ сказав, що Грузія має потребу всього в 2,5 млрд. куб. Газу в рік, і це в основному для забезпечення паливом жителів країни.

"Ця не трагічна кількість газу. Я впевнений, ми знайдемо кошти для того, щоб не платити нікому політичну ціну за газ", - наголосив Президент Грузії.

"Ми співробітничаємо з Росією. Немає таких питань, по яких ми б не хотіли співробітничати з Росією. Але коли хтось намагається насильницьким шляхом реалізувати свою волю, шляхом припинення подачі газу, це шантаж, а не політична дія", - підкреслив М.СААКАШВІЛІ.

"У нас немає обмежень, ми підтримуємо включення Заходу в переговори, залучення російських інвестицій в грузинську економіку. Ми все це вітаємо, але це не повинно стати мотивом дії на державу. Це має найбільше значення", - сказав він.

"Тому ми розглядаємо альтернативні варіанти. У нас є й інші сусіди, які продадуть Грузії газ", - зазначив М.СААКАШВІЛІ.

"Сьогодні ми можемо сказати, що грузинські гідроелектростанції досягають більших показників, ніж торік. Ми частково можемо компенсувати в зимовий період брак газу електроенергією", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

За його словами, "2006 рік - перший після 1991 року, коли Грузія здійснює не тільки імпорт, але і експорт електроенергії".

"Окрім цього, слід зазначити, що Грузія споживає набагато меншу кількість газу на душу населення, ніж наші сусіди. Оскільки старі неефективні радянські заводи і фабрики вже не працюють", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

За словами Президента, "ми почали будівництво своєї економіки з нуля". "І ця нова економіка є більш ефективною в сфері енергетики, ніж у інших держав".

Як повідомлялося, 2 листопада представник «Газпрому» сказав, що ціна російського газу для Грузії в 2007 році може підвищитися з 110 дол. до 230 дол. за тисячу кубометрів.