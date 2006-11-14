НАТО побоюється російського газу

НАТО побоюється, що Росія створить "газовий ОПЕК", який зміцнить важелі впливу Москви на Європу, повідомляє у вівторок в своєму американському виданні газета "Файненшл таймс".

За даними видання, минулого тижня економічний комітет НАТО розіслав послам всіх 26 країн-членів Північноатлантичного альянсу конфіденційну доповідь, в якій стверджується, що Росія, вірогідно, прагне створити газовий картель за участю Алжиру, Катару, Лівії, держав Центральної Азії і, можливо, Ірану, щоб "використовувати енергетичну політику для досягнення політичних цілей, особливо у взаєминах з сусідами, такими як Грузія і Україна".

Водночас газета повідомляє, що перший заступник прес-секретаря Путіна Дмитро Пєсков заявив виданню, що твердження про наміри Росії створити газовий картель не мають"жодних підстав". "Я думаю, автори таких тверджень просто не розуміють суті позиції Росії в питанні про енергетичну безпеку", - сказав Пєсков... - Тільки божевільний міг подумати, що Росія почне шантажувати Європу, використовуючи газ, оскільки ми залежимо рівною мірою від європейських споживачів", - зазначив він.

РІА «Новини»