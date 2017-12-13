Ердоган назвав Єрусалим "червоною лінією для мусульман"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на саміті лідерів мусульманських країн в Істанбулі запропонував визнати Єрусалим столицею Палестини і назвав місто «червоною лінією для мусульман», передає Reuters.

Глава Туреччини різко засудив рішення Вашингтона перенести посольство в Ізраїлі в Єрусалим, назвавши Ізраїль «терористичною державою» і «окупантом».

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«Ізраїль-терористична держава. Військові-терористи хапають дітей і відправляють у в'язницю. Закликаю визнати Єрусалим столицею окупованої держави Палестини», — заявив Ердоган.

Раніше повідомлялося, що палестинський рух ХАМАС оголосило початок третьої інтифади після рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.