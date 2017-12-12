Палестинський рух ХАМАС оголосив третю інтифаду Ізраїлю

Палестинський рух ХАМАС заявив про початок третьої інтифади після рішення США визнати Єрусалим ізраїльською столицею, повідомив РИА Новости у вівторок прес-секретар руху Абдулатів Алкану.

"Ми оголосили про початок третьої інтифади, щоб протести тривали і щоб натиснути на США, щоб вони скасували своє рішення. У секторі Газа акції протесту ростуть в рамках початку інтифади. Це третя інтифада", — заявив Алкану.

Він пообіцяв новий "День гніву" проти рішення Америки.

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"Протести триватимуть і на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа, і в Єрусалимі. Тому що ми протестуємо проти визнання Америкою Єрусалиму столицею Ізраїлю, так як ми вважаємо його столицею Палестини. Ми сподіваємося, що протести будуть розвиватися далі і далі", — сказав прес-секретар.

Президент США Дональд Трамп 6 грудня оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і підписав закон про перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва. Це призвело до масових протестів палестинців, які досягли піку 8 грудня, в "День гніву", коли у заворушеннях постраждали більше 250 чоловік.

Перша інтифада — повстання палестинців у 1987-1991 роках проти ізраїльської окупації завойованих в ході Шестиденної війни 1967 року територій. Її підсумком стало створення Палестинської автономії в 1994 році. Друга інтифада почалася в 2000-му — після того, як ізраїльський прем'єр Аріель Шарон і його прихильники відвідали Храмову гору. Потім інтифада пішла на спад, але обстановка в зоні палестино-ізраїльського конфлікту все ще нестабільна.