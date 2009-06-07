Країни Перської затоки підписали угоду про валютний союз

Чотири країни Перської затоки в неділю, 7 червня, підписали угоду про створення валютного союзу держав цього регіону. Про підписання документа повідомляє Agence France-Presse.

Підписи під новою угодою поставили міністри закордонних справ Кувейту, Бахрейна, Катару і Саудівської Аравії. Таким чином, до складу створюваного союзу ввійдуть чотири з шести країн-учасниць Ради співпраці арабських держав Перської затоки (Gulf Cooperation Council, GCC). Раніше, нагадаємо, від участі в створенні валютного союзу відмовилися Оман і Об`єднані Арабські Емірати.

Згідно з планами GCC, банківський регулятор єдиної фінансової системи країн Затоки буде розташований в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Зазначимо, що саме проти такої умови виступали ОАЕ, які пропонували прийняти загальний центробанк в Абу-Дабі.

Лента.ру