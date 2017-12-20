Конгрес США схвалив продаж Грузії протитанкових систем Javelin

У Грузії заявили, що Конгрес США схвалив продаж їм протитанкових систем Javelin.

"Хочу вперше повідомити вам, що вчора Конгрес США прийняв позитивне рішення щодо продажу Грузії систем Javelin", - про це заявив кандидат у міністри оборони Леван Ізорія, виступаючи з промовою на об'єднаному засіданні кількох парламентських комітетів, як пише Грузія Online.

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За словами Левана Ізорії, рішення Конгресу США означає визнання тих реформ, які провело грузинське оборонне відомство.

«У нас є важливий успіх із точки зору придбання протитанкових систем Javelin. 29 березня поточного року я письмово звернувся до департаменту оборони США. Публічно про це рішення стало відомо в листопаді. Політичне рішення вже прийнято і хочу вперше повідомити вам, що вчора Конгрес США прийняв позитивне рішення з цього питання», - заявив Леван Ізорія.