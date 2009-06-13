Військові встановили місце падіння аеробуса Air France

Бразильським військовим вдалося встановити місце падіння аеробуса А-330 авіакомпанії Air France в Атлантичному океані.

Як повідомляє «Газета.ру», на прес-конференції начальник департаменту ВПС Бразилії з питань контролю за повітряним простором, бригадний генерал Рамон Боржіс КАРДОЗУ заявив, що літак упав в океан за 1,3 тисячі кілометрів від міста Ресіфі. Це сталося в радіусі 70 км від того місця, звідки із зниклого аеробуса в ніч на 1 червня прийшов останній автоматичний сигнал про наявні неполадки.