2018-й настав повністю: остання країна світу зустріла Новий рік

О 13:00 за київським часом на планеті повністю настав 2018-й – Новий рік зустріли в Незалежній Державі Самоа – острівній країні з населенням у 195 тисяч жителів у південно-західній частині Тихого океану в Полінезії (Океанія).

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Тим часом на острові Кірітіматі (входить до складу островів Різдва (Республіка Кірибаті), а також у столиці Королівства Тонга Нукуалофі, де Новий рік настав ще вчора, 31 грудня, опівдні за київським часом, нині вже перша година ночі 2 січня 2018 року.