Газета USA Today оголосила Росію "імперією зла"

Одна з провідних американських газет оголосила Росію новою «імперією зла», пославшись на агресивні дії Москви щодо Грузії і України, військову інтервенцію в Сирії і ймовірне втручання в президентські вибори США в 2016 році, передає Голос Америки.

Читайте такожРФ може закінчити, як Третій Рейх - глава МЗС ЛатвіїВ редакційній статті під заголовком «Росія знову стала імперією зла», газета USA Today нагадала, що в 1983 році президент США Рональд Рейган назвав Радянський Союз «імперією зла», попередивши про посилення глобальної загрози, витікаючої від СРСР, і необхідності протистояти їй.

«Історія повторюється, – йдеться в статті. – Росія сьогодні – це бліда версія комуністичного режиму, який остаточно розпався в 1991 році. Проте російський президент Володимир Путін, не приховує свого роздратування цим крахом, прагне повернути частину колишньої слави. Путінська стратегія знову зробити Росію великою є джерелом міжнародного хаосу».

В якості доказів газета наводить вторгнення Росії в сусідню Грузію в 2008 році і Україну в 2014 році, незаконну анексію Криму, російську військову операцію в Сирії, де вона «укріпила позиції режиму Башара Асада і здійснювала злочини».

USA Today також нагадала читачам, що ЦРУ, ФБР і АНБ прийшли до висновку, що Путін віддавав розпорядження про проведення комп'ютерних і пропагандистських атак «з метою вплинути на президентські вибори в США в 2016 році і підірвати довіру до американського демократичного процесу».

«Інші агресивні дії Росії включають продаж зброї Талібану в Афганістані і нафти – Північній Кореї», – вказує газета.

USA Today нагадує, що Рейган закликав своїх слухачів у 1983 році «уникати спокуси... ігнорувати факти історії і агресивні пориви імперії зла». «Через 35 років ці слова знову заслуговують уваги», – резюмує видання.