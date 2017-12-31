Розслідування про зв'язки Трампа з Росією почалося після того, як його радник напився і розповів зайве - NYT

Вашингтон почав розслідування справи про «російське втручання» у вибори в США 2016 року після того, як радник президента США Дональда Трампа з зовнішньої політики Джордж Пападопулос, «добряче випивши, розповів австралійському дипломату про те, що у Москви, за його даними, є політичний компромат на основного суперника нинішнього глави США у президентських перегонах, кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Про це газеті The New York Times (NYT) розповіли знайомі з ситуацією чотири нинішніх і колишніх американських та іноземних чиновника, передає РБК.

Зустріч Пападопулоса і дипломата з Австралії, за їхніми словами, сталася в одному з лондонських барів. Коли саме це сталося, співрозмовники NYT не уточнюють. Також не кажуть вони і те, що саме радник Трампа сказав тоді представнику дипмісії, однак підкреслюють, що приблизно за три тижні до цього Пападопулосу розповіли, що у Москви були «тисячі, ймовірно, вкрадених листів», які могли б зашкодити кампанії Клінтон.

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Після цього інформація, яку радник Трампа передав дипломатові, опинилася у Федеральному бюро розслідувань (ФБР), зауважує NYT, — щодо цих даних «австралійські офіційні особи розповіли своїм американським колегам», уточнюють джерела. ФБР відразу ж, за їх словами, відкрило розслідування. Воно, за даними NYT, стало «одним з найбільш ретельно охоронюваних секретів у США».

Однак крім слів Пападопулоса, як визнають співрозмовники газети, у американського відомства також була інформація від «дружніх урядів, в тому числі влади Великобританії і Голландії». Крім того, «стурбованість» спецслужби США викликала поїздка в Москву іншого радника Трампа, Картера Пейджа, відзначають співрозмовники газети.

Раніше Пападопулос, як нагадує NYT, визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень ФБР і тепер у рамках «російського справи» співпрацює зі слідством. З цьогопровадження він проходить як свідок. Слідство з'ясувало, що в 2016 році Пападопулос хотів звести Трампа з російським керівництвом (в Кремлі це неодноразово заперечували). Для цього, як вважають у Вашингтоні, в березні минулого року він зустрівся в Італії з якимось професором. Джерела The Telegraph стверджують, що це був почесний директор Лондонської академії дипломатії Джозеф Міфсуд. Співрозмовники NYT кажуть, що він звів Пападопулоса з директором програми дискусійного клубу «Валдай» Іваном Тимофеєвим.

Повторно, як вважають слідчі, Пападопулос зустрівся з Міфсудом у Лондоні. Там йому була представлена жінка, котра видає себе за «племінницю президента Росії Володимира Путіна». Politico пізніше назвав її ім'я — це, за даними видання, була росіянка Ольга Виноградова. Вона була рекомендована раднику Трампа як має зв'язки з високопоставленими російськими чиновниками. При дачі свідчень ФБР Пападопулос назвав помилкову дату зустрічі, так що вона потрапляла на час до початку його роботи в передвиборчому штабі Трампа.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп неодноразово закликав Сенат припинити розслідування втручання Росії у вибори.