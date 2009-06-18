Ющенко: за останні три роки Україна "прорвала греблю"

Президент Віктор ЮЩЕНКО задоволений темпами євроатлантичної інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з українською громадою Сербії в місті Нови Сад.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що за останні три роки Україна “прорвала греблю, яка стояла на дорозі інтеграції” до євроатлантичних структур.

Він зауважив, що в найближчі 6 місяців може бути вже підписана угода між Україною і ЄС про політичну асоціацію та економічну інтеграцію.

“Я задоволений тією динамікою, яка у нас йде і по темі безпекової політики, і темі інтеграції України до НАТО”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вчергове наголосив, що інтеграція України до Північноатлантичного альянсу вигідна не лише Україні, а й Європі. “Зона стабільності має бути якомога більшою, не можна творити соціалізм в одному селі”, - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що європейський простір лише виграє від своєї інтеграції на Схід.

Крім того, в ході зустрічі велику увагу В.ЮЩЕНКО приділив проблемам української діаспори, наголосивши, що Україна зацікавлена у зміцненні відносин з діаспорою. Зокрема, Президент запропонував представникам української громади визначити, які проблеми існують у них і як може допомогти Україна їх вирішити. Серед іншого В.ЮЩЕНКО запропонував організувати групи дітей на відпочинок до України, а також запросив на навчання в українські вищі навчальні заклади.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з дводенним робочим візитом до Республіки Сербія для участі у XVI саміті глав держав Центральної Європи.

На саміті приймаюча сторона – Сербія – запропонувала обговорити позитивні та негативні аспекти розширення Європейського Союзу в умовах світової економічної кризи.

Учасниками саміту виступають 18 держав: Австрія, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Італія, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія та Чорногорія.

У рамках саміту В.ЮЩЕНКО планує провести ряд двосторонніх зустрічей. Зокрема, заплановані зустрічі з Президентом Республіки Македонія Георге ІВАНОВИМ, а також з Президентом Італійської Республіки Джорджіо НАПОЛІТАНО та Президентом Республіки Сербія Борисом ТАДІЧЕМ.