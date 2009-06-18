Польща намагається полегшити видачу віз громадянам України

Міністерство закордонних справ Польщі планує і надалі вживати усіх необхідних заходів для полегшення видачі віз громадянам України, заявив кореспонденту УНІАН прес-секретар МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що Польща напередодні вступу до Шенгенської зони, яка нині об’єднує 25 держав Європи, домовилась з Україною про полегшення видачі віз українцям за новими правилами, які почали діяти з 2008 року.

Зокрема, нагадав прес-секретар, Польща звільнила з оплати за візи 14 категорій українських громадян.

Крім цього, у консульстві у Львові, яке видає половину всіх польських віз в Україні, відкрито додаткове приміщення для прийому візових заявок, що, за словами прес-секретаря, дозволило вирішити проблему величезних черг перед консульством у цьому місті.

«Усі можливі спрощення були запроваджені, аби найбільше та за найпростішою процедурою видавались візи», - сказав П.ПАШКОВСЬКИЙ.

Він також зауважив, що українці отримують більше половини з усіх віз, які видають польські консули.

Прес-секретар МЗС не зміг уточнити, коли почнуть працювати два нових консульства Польщі в Україні, відкриття яких заплановане у 2009 році (у Севастополі та Вінниці), але запевнив, що міністерство надалі вживатиме усіх заходів для полегшення видачі віз українцям.

П.ПАШКОВСЬКИЙ водночас не став коментувати статистичні дані, згідно з якими польські консульства торік зменшили видачу віз українцям на 40%, пояснивши це тим, що не володіє необхідною інформацією.

Як повідомляв УНІАН, Польща у 2008 році видала українцям 350 тисяч із 670 тисяч виданих загалом віз.

При цьому громадяни України отримали 230 тисяч шенгенських віз і 110 тисяч польських віз.

Польща запровадила візовий режим для українців восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але видавала їх до 2008 року безкоштовно.