З'явилося відео з літака, який падав у морі в Туреччині (відео)

У Туреччині літак ледь не зірвався в прірву і дивом уникнув падіння в море. Один з пасажирів, який був на літаку авіакомпанії Pegasus Airlines опублікував на своєму YouTube-каналі відео з салону під час евакуації.

На кадрах видно, як пасажири в паніці створили тисняву, а за кадром чути дитячі крики.

На відео також можна поспостерігати за роботою турецьких рятувальних служб.

Нагадаємо, в Туреччині літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і загруз у багнюці в прірви над морем. Boeing 737-800 здійснював рейс з турецької столиці в місто Трабзон на березі Чорного моря. На момент надзвичайної ситуації в літаку перебувало 162 пасажири і шість членів екіпажу. На щастя, ніхто не постраждав.