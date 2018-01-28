Епідемія грипу в США : одразу 11 штатів скасували заняття у школах

Згідно з інформацією Центру з контролю та профілактики захворювань при уряді, в США від грипу померли 37 дітей.

У США влада одразу 11 штатів прийняла рішення скасувати заняття в школах через епідемію грипу в країні. Про це повідомив телеканал Fox News.

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Так, навчальні заклади закриті у штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентуккі, Теннессі, Мічиган, Нью-Йорк, Північна Кароліна та Міссурі.

Згідно з інформацією Центру по контролю і профілактиці захворювань при уряді, в США від грипу померли 37 дітей. На думку експертів, до кінця зимового сезону цей показник може подвоїтися.

Як повідомляв УНІАН, у католицьких храмах Ірландії через грип відмовилися причащатися з однієї чаші.