Епідемія грипу в США : одразу 11 штатів скасували заняття у школах

21:11, 28 січня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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Так, навчальні заклади закриті у штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентуккі, Теннессі, Мічиган, Нью-Йорк, Північна Кароліна та Міссурі.

Згідно з інформацією Центру по контролю і профілактиці захворювань при уряді, в США від грипу померли 37 дітей. На думку експертів, до кінця зимового сезону цей показник може подвоїтися.

Як повідомляв УНІАН, у католицьких храмах Ірландії через грип відмовилися причащатися з однієї чаші.

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Теги: #епідемія грипу#епідемія грипу в США