Епідемія грипу в США : одразу 11 штатів скасували заняття у школах
21:11, 28 січня 2018Світ
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Згідно з інформацією Центру з контролю та профілактики захворювань при уряді, в США від грипу померли 37 дітей.
Ілюстрація REUTERS
У США влада одразу 11 штатів прийняла рішення скасувати заняття в школах через епідемію грипу в країні. Про це повідомив телеканал Fox News.
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Так, навчальні заклади закриті у штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентуккі, Теннессі, Мічиган, Нью-Йорк, Північна Кароліна та Міссурі.
Згідно з інформацією Центру по контролю і профілактиці захворювань при уряді, в США від грипу померли 37 дітей. На думку експертів, до кінця зимового сезону цей показник може подвоїтися.
Як повідомляв УНІАН, у католицьких храмах Ірландії через грип відмовилися причащатися з однієї чаші.
At Least 11 States Closing Schools Over Flu pic.twitter.com/MmwnFQbvXV— Fox News (@FoxNews) January 28, 2018
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