Секс-скандал в Голлівуді: Джеймса Франка позбавили шансу отримати Оскар

Режисер і актор фільму «Горе-творець» Джеймс Франко втратив шанси на премію «Оскар» в 2018 році.

Читайте такожРозрив з Кевіном Спейсі обійшовся Netflix в $39 мільйонів - ЗМІ

Його вважали одним з найголовніших учасників оскарівських перегонів, враховуючи той факт, що він був удостоєний «Золотого глобуса» і «Вибір критиків», пише Realist.

Тим не менш організатори «Оскара» не допустили Франка до участі у премії за секс-скандал.

Нагадаємо, 10 січня проти Джеймса Франка виступили дві дівчини.

Актриса Віолет Палей у своєму Twitter написала про те, що голлівудський красунчик чіплявся до неї в машині, а потім запросив її неповнолітню подругу до себе в готельний номер.

До Віолет приєдналася ще одна постраждала. Вона стверджувала, що Джеймс змушував її зніматися у своїх фільмах абсолютно голою всього за 100 доларів в день. Актор не вважав це експлуатацією, тому що дівчина підписала з ним контракт.

Франко усі звинувачення заперечує. На церемонію вручення«Золотого глобуса» він прийшов у піджаку, на якому був приколений значок організації Time's Up, яка бореться проти будь-яких видів сексуального насильства.