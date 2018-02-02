Творця Counter-Strike затримали за підозрою у сексуальній експлуатації дітей

Затриманий відомий не тільки як розробник, але і як "голос" гри, оскільки озвучив частину її реплік.

Поліція Сіетла (США) затримала одного з творців всесвітньо відомої комп'ютерної гри Counter-Strike Джесса Кліффе за підозрою у сексуальній експлуатації неповнолітнього.

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Як повідомляє місцевий телеканал KIRO7, правоохоронці поки не розкривають деталей затримання, однак Кліффе поки не пред'явили звинувачення в скоєнні злочину.

36-річний Кліффе – геймдизайнер американської компанії Valve, яка займається розробкою і цифровою дистрибуцією відеоігор. У співавторстві з геймдизайнером Міном Лі (Minh Le) Кліффе майже 20 років тому створив Counter-Strike – модифікацію для гри Half-Life, яка згодом стала самостійною грою та всесвітньо відомою кіберспортивною дисципліною.

Кліффе також відомий як «голос» ігри, який озвучив частина її реплік.

Як повідомляє Cotaku, Valve тимчасово відсторонила Кліффе від роботи, до з'ясування деталей того, що сталося.

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