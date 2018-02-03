КНДР оминула санкції і продала на $200 мільйонів забороненої продукції - Reuters
Північна Корея протягом 2017 року заробила майже $200 млн завдяки експорту в обхід обмежувальних заходів.
Про це агентство Reuters повідомило 2 лютого з посиланням на доповідь комітету із санкцій Ради Безпеки ООН.
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Зазначають, що з 2012-го до 2017 року сирійському урядовому Центру наукових досліджень і розробок КНДР надіслала понад 40 вантажів. Два постачання нібито містили плитку, що не піддається впливу кислоти, – її могли використати для створення хімічного підприємства.
До М'янми Північна Корея постачала балістичні ракети "земля–повітря", ідеться в публікації.
У 2017 році КНДР також здійснила 39 постачань вугілля в порти Росії, Китаю, Малайзії, Південної Кореї і В'єтнаму. Стверджують, що для цього Північна Корея розробила низку схем із перевантаження енергоносія і фальсифікувала торговельну документацію.
Рада Безпеки ООН неодноразово посилювала обмежувальні заходи проти КНДР через розвиток ядерної програми і ракетних випробувань.