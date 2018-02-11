В Нігерії ісламісти з "Боко Харам" відпустили 13 заручників - ЗМІ

Троє геологів були викрадені під час пошуку нафтових родовищ, а десятьох жінок викрали, коли вони прямували на похорон.

Після переговорів з участю Червоного Хреста бойовики терористичного угрупування ісламізму "Боко Харам" в Нігерії відпустили трьох університетських геологів і 10 дружин поліцейських, викрадених минулого року.

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Як зазначає Deutsche Welle, про це 10 лютого повідомила нігерійська влада.

Наголошується, що звільнення заручників передували переговори уряду Нігерії з терористами при посередництві Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Чи був заплачений викуп, не повідомляється.

Університетські геологи були викрадені під час пошуку нафтових родовищ в басейні озера Чад, а жінок викрали, коли вони прямували на похорон.

Угрупування "Боко Харам" стала відомою в світі в 2014 році, коли ісламісти викрали в штаті Борно на північному сході Нігерії 276 школярок, переважно християнок. Деяким з дівчаток вдалося втекти, ще 82 учениці були звільнені у травні 2017 року. Натомість нігерійські власті випустили на свободу десятки ув'язнених бойовиків. Близько 100 школярок все ще вважаються зниклими без вісти.